Зарабатывали ежемесячно 10 тысяч долларов: в Тернопольской области будут судить группу наркоторговцев

На Тернопольщине будут судить группу наркоторговцев, которые ежемесячно сбывали около 3,5 кг психотропов и каннабиса, зарабатывая почти 10 тысяч долларов. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области, пишет УНН.

В ходе досудебного расследования было установлено, что незаконный бизнес организовал 20-летний уроженец Донецкой области, который арендовал помещение в Тернополе. К делу он привлек знакомого. Сообщники закупали крупными партиями амфетамин, PVP и каннабис, затем расфасовывали и продавали через свои «магазины», созданные в одной из соцсетей. «Товар», тщательно маскируя, отправляли покупателям по почте, - говорится в сообщении.



Детали

Правоохранители провели 10 санкционированных обысков и изъяли почти 10 килограммов психотропных веществ PVР и амфетамина, а также наркотическое средство - каннабис. Ориентировочная стоимость изъятых психотропов и наркотиков по ценам «черного рынка» составляет около 10 миллионов гривен.

Фигурантам было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). На время проведения досудебного расследования подозреваемые находились под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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