На Таврійському напрямку ЗСУ за добу ліквідували понад 380 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сили оборони України на Таврійському за минулу добу знищили 381 окупанта. Це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише УНН.
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«Загальні втрати ворога склали 381 особа. 5 окупантів здалися в полон»,- відзвітував Тарнавський.
«Знищено 32 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 4 ББМ, 5 артсистем, 1 ПТРК, 14 БпЛА, 9 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки»,- додав він.
Деталі
Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 37 авіаударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 1112 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1146 вогневих завдань.
За словами Олександра Тарнавського ЗСУ стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського були безуспішними.
Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Нагадаємо
29 жовтня Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку ще 13 окупантів здалися в український полон.
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