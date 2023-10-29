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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

На Таврійському напрямку тринадцять окупантів здалися в полон та поповнили обмнний фонд — Тарнавський

Київ • УНН

 • 76399 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Таврійському напрямку ще 13 окупантів здалися в український полон. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

На Таврійському напрямку тринадцять окупантів здалися в полон та поповнили обмнний фонд — Тарнавський

Цитата

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1217 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 489 осіб. 13 окупантів здалися в полон",- написав Олександр Тарнавський

Деталі

Загалом на Таврійському напрямку, ворог завдав 7 авіаційних ударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 759 артобстрілів.

ЗСУ знищили 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 8 танків, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога.

За словами Тарнавського також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Авдіївському напрямку росіяни масово здаються в полон — речник Сил оборони Таврійського напрямку

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