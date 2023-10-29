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На Таврическом направлении тринадцать окупантов сдались в плен и пополнили обменный фонд — Тарнавский

Киев • УНН

 • 76399 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. На Таврическом направлении еще 13 оккупантов сдались в украинский плен. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

На Таврическом направлении тринадцать окупантов сдались в плен и пополнили обменный фонд — Тарнавский

Цитата

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1217 огневых задач. Общие потери врага составили 489 человек. 13 оккупантов сдались в плен",- написал Александр Тарнавский.

Детали

Всего на Таврическом направлении враг нанес 7 авиационных ударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 759 артобстрелов.

ВСУ уничтожили 25 единиц военной техники противника. В частности, 8 танков, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага.

По словам Тарнавского, также продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении.

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