На Таврическом направлении ВСУ за сутки ликвидировали более 380 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Силы обороны Украины на Таврическом за минувшие сутки уничтожили 381 оккупанта. Это сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.
Цитата
«Общие потери врага составили 381 человек. 5 оккупантов сдались в плен»,- отчитался Тарнавский.
«Уничтожено 32 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 4 ББМ, 5 артсистем, 1 ПТРК, 14 БпЛА, 9 автомобилей и 4 единицы спецтехники», - добавил он.
Детали
В общем, на Таврическом направлении враг нанес 37 авиаударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 1112 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1146 огневых задач.
По словам Александра Тарнавского ВСУ устойчиво держат оборону на авдеевском направлении. Наступательные действия противника в районах Новокалиново, Авдеевки, Опытного и Первомайского были безуспешными.
В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Напомним
29 октября Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении еще 13 оккупантов сдались в украинский плен.
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