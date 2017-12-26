На свята виробники алкоголю пропонують знижки до 25% - Дорошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Напередодні новорічних свят ціни на алкоголь не ростуть. Навпаки, вітчизняні виробники алкогольних напоїв починають активно конкурувати між собою акціями та знижками. Уже сьогодні деякі акційні пропозиції гарантують споживачам економію у 25%. Про це в коментарі УНН розповів голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
“Перед Новим роком і Різдвом, постійно з кінця листопада і в грудні, багато імпортерів та виробників алкогольної продукції починають давати знижки на алкоголь. Тут необхідно сказати, що ці знижки, наприклад, якщо ми говоримо про виробників вітчизняної горілки, то вони завжди конкурують між собою, і вже можна бачити знижки від 15 до 25%. Якщо ми говоримо про виробників вина, то вони не надають знижки на свою продукцію, тому що це ніяким чином не стимулює продажі. Якщо ми говоримо про виробників інших алкогольних напоїв, то завжди великі імпортери також дають знижки у грудні, щоб стимулювати продажі”, - сказав він.
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Експерт додав, що перед новорічними святами традиційно ростуть продажі алкоголю.
“На скільки цього року (зростуть продажі - ред.), ніхто не знає, бо впливає багато факторів. Це і розмежування доходів українців, бо, наприклад, 38% українців живуть на соціальні виплати, і вони зменшать споживання алкоголю. По-друге, це великі обсяги напоїв власного виробництва. (Я можу сказати, що у Західній Україні черги на виготовлення самогонного апарату досягають 5-6 місяців). Скоріше за все, продажі зростуть - і вина, і ігристого вина, і міцних напоїв - десь на 10%. Але це не так багато, порівняно із тим, на скільки вони впали у минулі роки”, - зазначив О.Дорошенко.
Нагадаємо, за прогнозами експертів, ціни на алкоголь до новорічних свят рости не повинні.
Так, за словами експерта Олексія Безуглого, вартість звичайної пляшки горілки буде стартувати від 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде коливатися в діапазоні 82-87 грн.
Вартість шампанського становитиме щонайменше 79,19 грн за 0,7 л.
Коньяк трирічної витримки (0,5 л) буде коштувати не менше 120 грн.