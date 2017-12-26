На праздники производители алкоголя предлагают скидки до 25% - Дорошенко

"Перед Новым годом и Рождеством, постоянно с конца ноября и в декабре, многие импортеры и производители алкогольной продукции начинают давать скидки на алкоголь. Здесь необходимо сказать, что эти скидки, например, если мы говорим о производителях отечественной водки, то они всегда конкурируют между собой, и уже можно видеть скидки от 15 до 25%. Если мы говорим о производителях вина, то они не предоставляют скидки на свою продукцию, потому что это никоим образом не стимулирует продажи. Если мы говорим о производителях других алкогольных напитков, то всегда крупные импортеры также дают скидки в декабре, чтобы стимулировать продажи", - сказал он.

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Эксперт добавил, что перед новогодними праздниками традиционно растут продажи алкоголя.

"На сколько в этом году (возрастут продажи - ред.), никто не знает, потому что влияет много факторов. Это и разграничение доходов украинцев, потому что, например, 38% украинцев живут на социальные выплаты, и они уменьшат потребление алкоголя. Во-вторых, это большие объемы напитков собственного производства. (Я могу сказать, что в Западной Украине очереди на изготовление самогонного аппарата достигают 5-6 месяцев). Скорее всего, продажи вырастут - и вина, и игристого вина, и крепких напитков - примерно на 10%. Но это не так много по сравнению с тем, на сколько они упали в прошлые годы", - отметил А.Дорошенко.

Напомним, по прогнозам экспертов, цены на алкоголь к новогодним праздникам расти не должны.

В частности, по словам эксперта Алексея Безуглого, стоимость обычной бутылки водки будет стартовать от 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет колебаться в диапазоне 82-87 грн.

Стоимость шампанского составит не менее 79,19 грн за 0,7 л.

Коньяк трехлетней выдержки (0,5 л) будет стоить не меньше 120 грн.