На Сумщині вночі зупинили російську ДРГ - прикордонники
Київ • УНН
Прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути з росії в Сумську область.
Українські прикордонники минулої ночі зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути з росії в Сумську область України, змусивши їх відступити, повідомили у четвер у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині. Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони рф. По диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів", - вказали у ДПСУ у Telegram.
Як зазначили у ДПСУ, "противник відступив, його втрати уточнюються".
За останній час активність спроб заходу ворожих ДРГ зі сторони рф дещо знизилася - ДПСУ06.03.24, 12:16 • 126213 переглядiв