За останній час активність спроб заходу ворожих ДРГ зі сторони рф дещо знизилася - ДПСУ
Київ • УНН
Прикордонники фіксують спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп проникнути з рф, але останнім часом, за словами Андрія Демченка, їхня активність знизилася.
Біля кордону з росією фіксуються спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але останнім часом їхня активність дещо знизилася. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
По території росії ситуація відрізняється, на відміну від білорусі. У першу чергу через обстріли, які здійснює ворог, завдаючи удари зі своєї території по території України в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. До обстрілів застосовується різноманітне озброєння, у тому числі й авація. Звісно, що залишається загроза від ворожих ДРГ. Як і раніше, найбільш активний напрямок, де фіксуються спроби заходу ДРГ, - це Сумщина. Також активність проглядається і по Харківському напрямку. Але за останній час можна сказати, що активність спроб заходу ворожих ДРГ дещо знизилася
Нагадаємо
Андрій Демченко в коментарі УНН зазначав, що прикордонники не відмічають роботу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на кордоні з білоруссю.