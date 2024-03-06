За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

У границы с россией фиксируются попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп, но в последнее время их активность несколько снизилась. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По территории россии ситуация отличается, в отличие от беларуси. В первую очередь из-за обстрелов, которые осуществляет враг, нанося удары со своей территории по территории Украины в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. К обстрелам применяется разнообразное вооружение, в том числе и авация. Конечно, остается угроза от вражеских ДРГ. По-прежнему, наиболее активное направление, где фиксируются попытки захода ДРГ, - это Сумская область. Также активность просматривается и по Харьковскому направлению. Но за последнее время можно сказать, что активность попыток захода вражеских ДРГ несколько снизилась - сказал Демченко.

Напомним

Андрей Демченко в комментарии УНН отмечал, что пограничники не отмечают работу вражеских диверсионно-разведывательных групп на границе с беларусью.