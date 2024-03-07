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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 08:04  •  14179 просмотра

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Пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть из России в Сумскую область.

Украинские пограничники минувшей ночью остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть из россии в Сумскую область Украины, заставив их отступить, сообщили в четверг в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Пограничники остановили российскую ДРГ в Сумской области. Прошлой ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны рф. По диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов", - указали в ГПСУ в Telegram.

Как отметили в ГПСУ, "противник отступил, его потери уточняются".

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ6 марта 2024, 10:16 • 121658 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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