В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

Украинские пограничники минувшей ночью остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть из россии в Сумскую область Украины, заставив их отступить, сообщили в четверг в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Пограничники остановили российскую ДРГ в Сумской области. Прошлой ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны рф. По диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов", - указали в ГПСУ в Telegram.

Как отметили в ГПСУ, "противник отступил, его потери уточняются".

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ