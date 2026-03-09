На Сумщині п'яний працівник лісгоспу на службовому авто збив 15-річну дівчину
Київ • УНН
На Сумщині посадовець ДП Ліси України наїхав на дівчину, яка йшла узбіччям. Потерпіла у тяжкому стані в лікарні, водію повідомлено про підозру.
На Сумщині працівник лісгоспу у стані сп’яніння на службовому авто збив 15-річну дівчину, йому повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Повідомлено про підозру працівнику філії Північного лісового фонду ДП "Ліси України", який у стані алкогольного сп’яніння збив неповнолітню дівчину (ч. 2 ст. 286-1 КК України)
За даними слідства, 7 березня близько 19:30 у місті Кролевець Сумської області посадовець керував службовим автомобілем та наїхав на 15-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги.
Попереднє освідування показало, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
Унаслідок ДТП дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, водія затримано. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
