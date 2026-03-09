На Сумщині п'яний працівник лісгоспу на службовому авто збив 15-річну дівчину

$43.730.0850.540.36
16:44 • 2012 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 12256 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 22313 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 14825 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35362 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 29126 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45985 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65108 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 107824 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56019 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30767 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 39994 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28095 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11723 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16492 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16570 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28168 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35366 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 40055 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 107827 перегляди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Будапешт
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 1584 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 3688 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 3828 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11780 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30840 перегляди
На Сумщині п'яний працівник лісгоспу на службовому авто збив 15-річну дівчину

Київ • УНН

 • 1522 перегляди

На Сумщині посадовець ДП Ліси України наїхав на дівчину, яка йшла узбіччям. Потерпіла у тяжкому стані в лікарні, водію повідомлено про підозру.

На Сумщині п'яний працівник лісгоспу на службовому авто збив 15-річну дівчину

На Сумщині працівник лісгоспу у стані сп’яніння на службовому авто збив 15-річну дівчину, йому повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Повідомлено про підозру працівнику філії Північного лісового фонду ДП "Ліси України", який у стані алкогольного сп’яніння збив неповнолітню дівчину (ч. 2 ст. 286-1 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 7 березня близько 19:30 у місті Кролевець Сумської області посадовець керував службовим автомобілем та наїхав на 15-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги.

Попереднє освідування показало, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Унаслідок ДТП дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, водія затримано. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Вінниччині оголосили підозру адвокату, який збив автівкою 10-річну дитину26.12.25, 13:52 • 3243 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Сумська область
Генеральний прокурор (Україна)