В Сумской области пьяный работник лесхоза на служебном авто сбил 15-летнюю девушку
Киев • УНН
В Сумской области должностное лицо ГП "Леса Украины" наехало на девушку, которая шла по обочине. Потерпевшая в тяжелом состоянии в больнице, водителю сообщено о подозрении.
В Сумской области работник лесхоза в состоянии опьянения на служебном автомобиле сбил 15-летнюю девушку, ему сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Сообщено о подозрении работнику филиала Северного лесного фонда ГП "Леса Украины", который в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнюю девушку (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины)
По данным следствия, 7 марта около 19:30 в городе Кролевец Сумской области должностное лицо управляло служебным автомобилем и наехало на 15-летнюю девушку, которая шла по обочине дороги.
Предварительное освидетельствование показало, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП девушка получила тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
