15:03 • 3884 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 10110 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 11320 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 15390 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 23532 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 33311 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32364 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44217 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120177 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87597 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзивы
В Сумской области пьяный работник лесхоза на служебном авто сбил 15-летнюю девушку

Киев • УНН

 • 3118 просмотра

В Сумской области должностное лицо ГП "Леса Украины" наехало на девушку, которая шла по обочине. Потерпевшая в тяжелом состоянии в больнице, водителю сообщено о подозрении.

В Сумской области пьяный работник лесхоза на служебном авто сбил 15-летнюю девушку

В Сумской области работник лесхоза в состоянии опьянения на служебном автомобиле сбил 15-летнюю девушку, ему сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Сообщено о подозрении работнику филиала Северного лесного фонда ГП "Леса Украины", который в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнюю девушку (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 марта около 19:30 в городе Кролевец Сумской области должностное лицо управляло служебным автомобилем и наехало на 15-летнюю девушку, которая шла по обочине дороги.

Предварительное освидетельствование показало, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП девушка получила тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Сумская область
Генеральный прокурор Украины