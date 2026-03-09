В Сумской области пьяный работник лесхоза на служебном авто сбил 15-летнюю девушку

В Сумской области работник лесхоза в состоянии опьянения на служебном автомобиле сбил 15-летнюю девушку, ему сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Сообщено о подозрении работнику филиала Северного лесного фонда ГП "Леса Украины", который в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнюю девушку (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 марта около 19:30 в городе Кролевец Сумской области должностное лицо управляло служебным автомобилем и наехало на 15-летнюю девушку, которая шла по обочине дороги.

Предварительное освидетельствование показало, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП девушка получила тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

