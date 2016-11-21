На Сумщині викрили нелегальну газову заправку

За отриманою інформацією працівниками оперативних підрозділів ГУ ДФС у Сумській області, підприємство в одному з районів Сумщини здійснювало діяльність із заправки автотранспорту стислим газом, не маючи необхідних документів дозвільного характеру.

У ході перевірки виявлено та вилучено автогазозаправне обладнання, а також понад 5 тисяч літрів скрапленого газу на суму понад 460 тис. грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, збитки від роботи нелегальних АЗС щорічно сягають 5-7 млрд. грн.

Також нагадаємо, провідні нафтотрейдери країни закликали Президента розібратися із “тіньовим” сектором ринку.