В Сумской области выявили нелегальную газовую заправку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Работники налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области прекратили незаконную деятельность по торговле сжатым газом на АГЗС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.
По полученной информации сотрудниками оперативных подразделений ГУ ГФС в Сумской области, предприятие в одном из районов Сумской области осуществляло деятельность по заправке автотранспорта сжатым газом, не имея необходимых документов разрешительного характера.
В ходе проверки выявили и изъяли автогазозаправочное оборудование, а также более 5 000 литров сжиженного газа на сумму более 460 тыс. грн.
Напомним, как сообщал УНН, убытки от работы нелегальных АЗС ежегодно достигают 5-7 млрд грн.
Также напомним, ведущие нефтетрейдеры страны призвали Президента разобраться с "теневым" сектором рынка.