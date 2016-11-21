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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В Сумской области выявили нелегальную газовую заправку

Киев • УНН

 • 5140 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Работники налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области прекратили незаконную деятельность по торговле сжатым газом на АГЗС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.

В Сумской области выявили нелегальную газовую заправку

По полученной информации сотрудниками оперативных подразделений ГУ ГФС в Сумской области, предприятие в одном из районов Сумской области осуществляло деятельность по заправке автотранспорта сжатым газом, не имея необходимых документов разрешительного характера.

В ходе проверки выявили и изъяли автогазозаправочное оборудование, а также более 5 000 литров сжиженного газа на сумму более 460 тыс. грн.

Напомним, как сообщал УНН, убытки от работы нелегальных АЗС ежегодно достигают 5-7 млрд грн.

Также напомним, ведущие нефтетрейдеры страны призвали Президента разобраться с "теневым" сектором рынка.

Украинские Национальные Новости

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