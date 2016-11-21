В Сумской области выявили нелегальную газовую заправку

По полученной информации сотрудниками оперативных подразделений ГУ ГФС в Сумской области, предприятие в одном из районов Сумской области осуществляло деятельность по заправке автотранспорта сжатым газом, не имея необходимых документов разрешительного характера.

В ходе проверки выявили и изъяли автогазозаправочное оборудование, а также более 5 000 литров сжиженного газа на сумму более 460 тыс. грн.

Напомним, как сообщал УНН, убытки от работы нелегальных АЗС ежегодно достигают 5-7 млрд грн.

Также напомним, ведущие нефтетрейдеры страны призвали Президента разобраться с "теневым" сектором рынка.