На Сумщині команда Міжнародного кримінального суду оглянула місця воєнних злочинів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня УНН. Команда Міжнародного кримінального суду (МКС) на чолі з Керолайн Баркер та в супроводі прокурорів оглянули місця воєнних злочинів на Сумщині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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Експерти Міжнародного кримінального суду перевірили місця воєнних злочинів на Сумщині за наявністю доказів, які свідчать про напади на мирних жителів та цивільну інфраструктуру.
У рамках візиту команда МКС відвідала громади Охтирського та Роменського районів, а також оглянула приватний будинок у місті Суми, який постраждав внаслідок атаки авіабомбами.
В результаті цього інциденту загинули 14 мирних осіб, у тому числі 4 дитини. Зібрані під час візиту докази будуть використані для проведення подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.
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