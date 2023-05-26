На Сумщине команда Международного уголовного суда осмотрела места военных преступлений рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая УНН. Команда Международного уголовного суда (МУС) во главе с Кэролайн Баркер и в сопровождении прокуроров осмотрели места военных преступлений на Сумщине. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
Эксперты Международного уголовного суда проверили места военных преступлений на Сумщине по наличию доказательств, свидетельствующих о нападениях на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
В рамках визита команда МУС посетила общины Ахтырского и Роменского районов, а также осмотрела частный дом в городе Сумы, который пострадал в результате атаки авиабомбами.
В результате этого инцидента погибли 14 мирных жителей, в том числе 4 ребенка. Собранные во время визита доказательства будут использованы для проведения дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: российские оккупанты совершили 6 обстрелов Сумщины: зафиксировано 57 взрывов