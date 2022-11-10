На стосунки Маска з іншими країнами варто звернути увагу, — Байден

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"Чи робить він щось неналежне? Я цього не припускаю. Я припускаю, що на це слід звернути увагу", - передає слова президента США журналістка Fox News.

Останнім часом Ілон Маск зробив чимало політичних та геополітичних заяв. Так, напередодні проміжних виборів до Конгресу США бізнесмен закликав американців голосувати за Республіканську партію.

Нагадаємо

У штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур виборів в Сенат, бо жоден з кандидатів не набрав 50% голосів.