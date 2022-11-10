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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На стосунки Маска з іншими країнами варто звернути увагу, — Байден

На стосунки Маска з іншими країнами варто звернути увагу, — Байден

Київ • УНН

 • 286865 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент США Джо Байден висловив підозру американському мільярдеру Ілону Маску за те, що він співпрацює з іншими країнами. Про це пише УНН з посиланням на Fox News.

Цитата

"Чи робить він щось неналежне? Я цього не припускаю. Я припускаю, що на це слід звернути увагу", - передає слова президента США журналістка Fox News.

Останнім часом Ілон Маск зробив чимало політичних та геополітичних заяв. Так, напередодні проміжних виборів до Конгресу США бізнесмен закликав американців голосувати за Республіканську партію.

Нагадаємо

У штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур виборів в Сенат, бо жоден з кандидатів не набрав 50% голосів.

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