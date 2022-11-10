На отношения Маска с другими странами стоит обратить внимание, — Байден

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"Сделает ли он что-то неподобающее? Я этого не предполагаю. Я предполагаю, что на это следует обратить внимание", – передает слова президента США журналистка Fox News.

В последнее время Илон Маск сделал немало политических и геополитических заявлений. Так, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США бизнесмен призвал американцев голосовать за Республиканскую партию.

Напомним

В штате Джорджия 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат, потому что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов.