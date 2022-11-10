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14 марта, 19:57 • 55736 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 98063 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 101323 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133103 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135038 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111498 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 105362 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 91629 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111187 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136533 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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На отношения Маска с другими странами стоит обратить внимание, — Байден

На отношения Маска с другими странами стоит обратить внимание, — Байден

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент США Джо Байден выразил подозрение американскому миллиардеру Илону Маску за то, что он сотрудничает с другими странами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Цитата

"Сделает ли он что-то неподобающее? Я этого не предполагаю. Я предполагаю, что на это следует обратить внимание", – передает слова президента США журналистка Fox News.

В последнее время Илон Маск сделал немало политических и геополитических заявлений. Так, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США бизнесмен призвал американцев голосовать за Республиканскую партию.

Напомним

В штате Джорджия 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат, потому что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов.

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