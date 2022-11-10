Вибори у США: у штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур виборів в Сенат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур виборів в Сенат, бо жоден з кандидатів не набрав 50% голосів. Про це заявив секретар штату, заяву якого процитувало видання BBC, передає УНН.
Деталі
Ані чинний демократ Рафаель Уорнок, ані його конкурент від республіканців Гершель Вокер не отримали абсолютної більшості голосів у вівторок.
На момент оголошення Уорнок набрав 49,4% голосів проти 48,5% голосів Вокера. Близько 35 000 голосів розділяли двох чоловіків.
Державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер підтвердив це в середу вдень і заявив, що його офіс готується до проведення додаткових виборів.
Другий тур виборів відбудеться 6 грудня.
Доповнення
Більшість штатів США закінчили голосування на проміжних виборах, під час яких американці повністю переобирають Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів у багатьох штатах. Перші результати вже з'являються, проте доля ключових штатів, які можуть вирішити долю цих виборів, поки що не зрозуміла.
Судячи з прогнозів телекомпанії Сі-Бі-Ес, у результаті виборів контроль над Палатою представників може перейти до республіканців. Наразі обидві палати Конгресу контролюються демократами президента Джо Байдена.