Вибори у США: у штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур виборів в Сенат

Деталі

Ані чинний демократ Рафаель Уорнок, ані його конкурент від республіканців Гершель Вокер не отримали абсолютної більшості голосів у вівторок.

На момент оголошення Уорнок набрав 49,4% голосів проти 48,5% голосів Вокера. Близько 35 000 голосів розділяли двох чоловіків.

Державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер підтвердив це в середу вдень і заявив, що його офіс готується до проведення додаткових виборів.

Другий тур виборів відбудеться 6 грудня.

Доповнення

Більшість штатів США закінчили голосування на проміжних виборах, під час яких американці повністю переобирають Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів у багатьох штатах. Перші результати вже з'являються, проте доля ключових штатів, які можуть вирішити долю цих виборів, поки що не зрозуміла.

Судячи з прогнозів телекомпанії Сі-Бі-Ес, у результаті виборів контроль над Палатою представників може перейти до республіканців. Наразі обидві палати Конгресу контролюються демократами президента Джо Байдена.