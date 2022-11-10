Выборы в США: в штате Джорджия 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В штате Джорджия 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат, потому что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Об этом заявил секретарь штата, заявление которого процитировало издание BBC, передает УНН.
Детали
Ни действующий демократ Рафаэль Уорнок, ни его конкурент от республиканцев Гершель Уокер не получили абсолютного большинства голосов во вторник.
На момент объявления Уорнок набрал 49,4% голосов против 48,5% голосов Уокера. Около 35 000 голосов разделяли двое мужчин.
Государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер подтвердил это в среду днем и заявил, что его офис готовится к проведению дополнительных выборов.
Второй тур выборов состоится 6 декабря.
Дополнение
Большинство штатов США закончили голосование на промежуточных выборах, во время которых американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть Сената, законодательное собрание и губернаторов во многих штатах. Первые результаты уже появляются, однако судьба ключевых штатов, которые могут решить судьбу этих выборов, пока не ясна.
Судя по прогнозам телекомпании Си-Би-Эс, в результате выборов контроль над Палатой представителей может перейти к республиканцам. Обе палаты Конгресса контролируются демократами президента Джо Байдена.