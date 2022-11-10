Выборы в США: в штате Джорджия 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат

Детали

Ни действующий демократ Рафаэль Уорнок, ни его конкурент от республиканцев Гершель Уокер не получили абсолютного большинства голосов во вторник.

На момент объявления Уорнок набрал 49,4% голосов против 48,5% голосов Уокера. Около 35 000 голосов разделяли двое мужчин.

Государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер подтвердил это в среду днем ​​и заявил, что его офис готовится к проведению дополнительных выборов.

Второй тур выборов состоится 6 декабря.

Дополнение

Большинство штатов США закончили голосование на промежуточных выборах, во время которых американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть Сената, законодательное собрание и губернаторов во многих штатах. Первые результаты уже появляются, однако судьба ключевых штатов, которые могут решить судьбу этих выборов, пока не ясна.

Судя по прогнозам телекомпании Си-Би-Эс, в результате выборов контроль над Палатой представителей может перейти к республиканцам. Обе палаты Конгресса контролируются демократами президента Джо Байдена.