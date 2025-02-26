На столичному Голосієві десятки будинків без тепла через аварію - КМДА
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва пошкоджено магістральний трубопровід діаметром 450 мм. 50 житлових будинків залишились без опалення, ремонтні роботи триватимуть добу.
У Голосіївському районі Києва пошкоджено магістральну тепломережу, 50 житлових будинків залишились без опалення, ремонтні роботи, як очікується, триватимуть добу, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.
Сьогодні вранці сталось пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі діаметром 450 мм
"Київтеплоенерго", як вказано, уже локалізувало пошкодження трубопроводу, що сталося на вулиці Василя Касіяна.
На час ремонтних робіт тимчасово призупинено подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі
Наразі на місці працює аварійно-відновлювальна бригада "Київтеплоенерго", залучена вся необхідна техніка.
Роботи планують завершити впродовж доби.
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