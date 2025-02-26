На столичному Голосієві десятки будинків без тепла через аварію - КМДА

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У Голосіївському районі Києва пошкоджено магістральний трубопровід діаметром 450 мм. 50 житлових будинків залишились без опалення, ремонтні роботи триватимуть добу.

У Голосіївському районі Києва пошкоджено магістральну тепломережу, 50 житлових будинків залишились без опалення, ремонтні роботи, як очікується, триватимуть добу, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.

Сьогодні вранці сталось пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі діаметром 450 мм

- повідомили в КМДА у соцмережах.

"Київтеплоенерго", як вказано, уже локалізувало пошкодження трубопроводу, що сталося на вулиці Василя Касіяна.

На час ремонтних робіт тимчасово призупинено подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі

- ідеться у повідомленні.

Наразі на місці працює аварійно-відновлювальна бригада "Київтеплоенерго", залучена вся необхідна техніка.

Роботи планують завершити впродовж доби.

У Полтаві частково повернули тепло після атаки рф: що відомо про ситуацію03.02.25, 08:24 • 101212 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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