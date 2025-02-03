У Полтаві частково повернули тепло після атаки рф: що відомо про ситуацію

Після атаки рф в Полтаві частково відновили теплопостачання будинків та дитячого садка. Два будинки все ще залишаються без опалення, комунальні служби працюють над вирішенням проблеми. Про це повідомили у Полтавській ОВА у Telegram у понеділок, пише УНН.

Частково відновлено теплопостачання будинків та дитячого садка, які були відключені внаслідок ворожого обстрілу в Полтаві - повідомили в ОВА.

При цьому, як зазначається, наразі відсутнє опалення у двох будинках.

Комунальні служби, за повідомленням, продовжують працювати над відновленням тепла.

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