У Полтаві частково повернули тепло після атаки рф: що відомо про ситуацію
Київ • УНН
Після ворожого обстрілу в Полтаві частково відновили теплопостачання будинків та дитячого садка. Комунальні служби продовжують роботи з відновлення тепла у двох будинках, що залишаються без опалення.
Після атаки рф в Полтаві частково відновили теплопостачання будинків та дитячого садка. Два будинки все ще залишаються без опалення, комунальні служби працюють над вирішенням проблеми. Про це повідомили у Полтавській ОВА у Telegram у понеділок, пише УНН.
Частково відновлено теплопостачання будинків та дитячого садка, які були відключені внаслідок ворожого обстрілу в Полтаві
При цьому, як зазначається, наразі відсутнє опалення у двох будинках.
Комунальні служби, за повідомленням, продовжують працювати над відновленням тепла.
Атака рф на Полтаву: кількість загиблих зросла до 14 людей02.02.25, 12:47 • 41784 перегляди