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У Полтаві частково повернули тепло після атаки рф: що відомо про ситуацію

У Полтаві частково повернули тепло після атаки рф: що відомо про ситуацію

Київ • УНН

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Після ворожого обстрілу в Полтаві частково відновили теплопостачання будинків та дитячого садка. Комунальні служби продовжують роботи з відновлення тепла у двох будинках, що залишаються без опалення.

Після атаки рф в Полтаві частково відновили теплопостачання будинків та дитячого садка. Два будинки все ще залишаються без опалення, комунальні служби працюють над вирішенням проблеми. Про це повідомили у Полтавській ОВА у Telegram у понеділок, пише УНН.

Частково відновлено теплопостачання будинків та дитячого садка, які були відключені внаслідок ворожого обстрілу в Полтаві

- повідомили в ОВА.

При цьому, як зазначається, наразі відсутнє опалення у двох будинках.

Комунальні служби, за повідомленням, продовжують працювати над відновленням тепла.

Атака рф на Полтаву: кількість загиблих зросла до 14 людей02.02.25, 12:47 • 41784 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
poltavaПолтава

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