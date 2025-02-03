В Полтаве частично вернули тепло после атаки рф: что известно о ситуации
Киев • УНН
После вражеского обстрела в Полтаве частично восстановили теплоснабжение домов и детского сада. Коммунальные службы продолжают работы по восстановлению тепла в двух домах, которые остаются без отопления.
После атаки рф в Полтаве частично восстановили теплоснабжение домов и детского сада. Два дома все еще остаются без отопления, коммунальные службы работают над решением проблемы. Об этом сообщили в Полтавской ОВА в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Частично восстановлено теплоснабжение домов и детского сада, которые были отключены в результате вражеского обстрела в Полтаве
При этом, как отмечается, сейчас отсутствует отопление в двух домах.
Коммунальные службы, по сообщению, продолжают работать над восстановлением тепла.
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