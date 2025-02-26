На столичном Голосееве десятки домов без тепла из-за аварии - КГГА
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева поврежден магистральный трубопровод диаметром 450 мм. 50 жилых домов остались без отопления, ремонтные работы продлятся сутки.
В Голосеевском районе Киева повреждена магистральная теплосеть, 50 жилых домов остались без отопления, ремонтные работы, как ожидается, продлятся сутки, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.
Сегодня утром произошло повреждение трубопровода магистральной теплосети диаметром 450 мм
«Киевтеплоэнерго», как указано, уже локализовало повреждение трубопровода, которое произошло на улице Василия Касияна.
На время ремонтных работ временно приостановлена подача тепла в 50 жилых домов в Голосеевском районе
Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада «Киевтеплоэнерго», привлечена вся необходимая техника.
Работы планируют завершить в течение суток.
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