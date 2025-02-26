На столичном Голосееве десятки домов без тепла из-за аварии - КГГА

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Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
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Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
07:55 • 19442 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 63054 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 104610 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 106013 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 104318 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

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АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
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АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

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Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
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Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
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На столичном Голосееве десятки домов без тепла из-за аварии - КГГА

На столичном Голосееве десятки домов без тепла из-за аварии - КГГА

Киев  •  УНН

 • 7277 просмотра

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В Голосеевском районе Киева поврежден магистральный трубопровод диаметром 450 мм. 50 жилых домов остались без отопления, ремонтные работы продлятся сутки.

В Голосеевском районе Киева повреждена магистральная теплосеть, 50 жилых домов остались без отопления, ремонтные работы, как ожидается, продлятся сутки, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

Сегодня утром произошло повреждение трубопровода магистральной теплосети диаметром 450 мм

- сообщили в КГГА в соцсетях.

«Киевтеплоэнерго», как указано, уже локализовало повреждение трубопровода, которое произошло на улице Василия Касияна.

На время ремонтных работ временно приостановлена подача тепла в 50 жилых домов в Голосеевском районе

- говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада «Киевтеплоэнерго», привлечена вся необходимая техника.

Работы планируют завершить в течение суток.

В Полтаве частично вернули тепло после атаки рф: что известно о ситуации03.02.25, 08:24 • 101197 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
kievКиев

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