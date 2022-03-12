На столичному Подолі через ворожий обстріл спалахнуло офісне приміщення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Києві у Подільському районі внаслідок ворожого обстрілу загорілася покрівля адміністративної будівлі, у якій розташовано приміщення Ощадбанку. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Повідомляється, що 12 березня о 6:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Хорива, що у Подільському районі столиці.
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"На місце події негайно прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об’єкту горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі. О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 — ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
Доповнення
Сьогодні вночі у Київській області від обстрілів російських окупантів загорівся склад замороженої продукції.