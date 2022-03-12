На столичном Подоле из-за вражеского обстрела вспыхнуло офисное помещение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве в Подольском районе в результате вражеского обстрела загорелась кровля административного здания, в котором расположено помещение Ощадбанка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Сообщается, что 12 марта в 6:17 в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Хорива, что в Подольском районе столицы.
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"На место происшествия немедленно прибыли пожарные 14-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта горит кровля 4-этажного административного здания. В 7:34 пожар локализован на площади 50 кв. м и в 8:34 — ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Дополнение
Сегодня ночью в Киевской области от обстрелов российских оккупантов загорелся склад замороженной продукции.