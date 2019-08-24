На столичному Хрещатику частково відновили рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На частині вулиці Хрещатик у столиці відновили рух транспорту після урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.
Рух транспорту на відтинку Хрещатика від Майдана Незалежності у напрямку до Європейської площі було відновлено орієнтовно о 14:30.
Нагадаємо, раніше у КМДА повідомляли, що 24 серпня з 8:00 до 22:00 буде заборонено рух транспорту на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України.
Водночас на вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі обмеження на рух транспорту мали зняти після завершення заходів 24 серпня.