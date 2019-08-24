Святкування Дня Незалежності: нагадуємо, де в столиці перекритий рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час святкування 28-річниці Незалежності України 24 серпня передбачено зміни до організації дорожнього руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
Зокрема, 24 серпня передбачено заборону рух транспорту:
• з 8:00 до 22:00 — на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України;
• з 07:00 до 13:00 — Русанівська набережна — Русанівський бульвар (у напрямку Дніпровської набережної) — Русанівська набережна — Дніпровська набережна — (розворот біля Дніпровської набережної, 16) — Дніпровська набережна — Русанівська набережна — Русанівський бульвар — Русанівська набережна) на час проведення спортивно-масового заходу “Забіг у вишиванках “Кубок до Дня Незалежності України”);
• з 10:00 до 12:00 — на вул. Володимирській від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка, на бульварі Тараса Шевченка від вул. Володимирської до Бессарабської площі, на вул. Великій Васильківській від вул. Петра Скоропадського до Бессарабської площі, на вул. Басейній від Крутого узвозу до вул. Хрещатик;
Також, 24-25 серпня — на вул. Володимирській (від вул. Великої Житомирської до вул. Десятинної) на час проведення мистецького фестивалю.
Окрім того, передбачено зміни руху пасажирського транспорту:
автобусів № 24 — від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;
автобусів № 114 — на ділянках від вул. Милославської до стадіону “Динамо” ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу “Центральний” до ст. м “Площа Льва Толстого”.
Нагадаємо, синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу по всій території України впродовж 24-27 серпня.