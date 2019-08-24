Празднование Дня Независимости: напоминаем, где в столице перекрыто движение транспорта

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 56568 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 75148 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124517 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124609 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127255 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129568 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153075 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время празднования 28-летия Независимости Украины 24 августа предусмотрены изменения в организации дорожного движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба КГГА.

В частности, 24 августа предусмотрен запрет движение транспорта:

• с 8:00 до 22:00 — на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;

• с 07:00 до 13:00 — Русановская набережная — Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) — Русановская набережная — Днепровская набережная — (разворот у Днепровской набережной, 16) — Днепровская набережная — Русановская набережная — Русановский бульвар — Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия “Забег в вышиванках “Кубок ко Дню Независимости Украины”);

• с 10:00 до 12:00 — на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик;

Также, 24-25 августа — ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.

Кроме того, предусмотрены изменения движения пассажирского транспорта:

автобусов № 24 — от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

автобусов № 114 — на участках от ул. Милославской до стадиона “Динамо” им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала “Центральный” до ст. м “Площадь Льва Толстого”.

Напомним, синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса по всей территории Украины в течение 24-27 августа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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