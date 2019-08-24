Празднование Дня Независимости: напоминаем, где в столице перекрыто движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время празднования 28-летия Независимости Украины 24 августа предусмотрены изменения в организации дорожного движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба КГГА.
В частности, 24 августа предусмотрен запрет движение транспорта:
• с 8:00 до 22:00 — на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;
• с 07:00 до 13:00 — Русановская набережная — Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) — Русановская набережная — Днепровская набережная — (разворот у Днепровской набережной, 16) — Днепровская набережная — Русановская набережная — Русановский бульвар — Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия “Забег в вышиванках “Кубок ко Дню Независимости Украины”);
• с 10:00 до 12:00 — на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик;
Также, 24-25 августа — ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.
Кроме того, предусмотрены изменения движения пассажирского транспорта:
автобусов № 24 — от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;
автобусов № 114 — на участках от ул. Милославской до стадиона “Динамо” им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала “Центральный” до ст. м “Площадь Льва Толстого”.
Напомним, синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 5 класса по всей территории Украины в течение 24-27 августа.