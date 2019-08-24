На столичном Крещатике частично возобновили движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На части улицы Крещатик в столице возобновили движение транспорта после торжеств по случаю Дня Независимости Украины, передает УНН.
Движение транспорта на отрезке Крещатика от Майдана Независимости по направлению к Европейской площади было возобновлено ориентировочно в 14:30.
Напомним, ранее в КГГА сообщали, что 24 августа с 8:00 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.
В то же время на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади ограничения на движение транспорта должны были снять после завершения мероприятий 24 августа.