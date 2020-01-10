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На столичній станції "Майдан Незалежності" вибухонебезпечних предметів не виявили

Київ • УНН

 • 13175 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. У Києві на станції метро “Майдан Незалежності” вибухонебезпечних предметів не виявили, станція працює у звичайному режимі. Про це повідомляє УНН із посиланням на КП “Київський метрополітен”.

“Увага! Станцію „Майдан Незалежності“ + пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі!”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері надійшло повідомлення про “замінували” станції метро “Майдан Незалежності”, через що станцію та перехід на станцію “Хрещатик” зачинили на вхід та вихід.

Українські Національні Новини

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