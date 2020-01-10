На столичній станції "Майдан Незалежності" вибухонебезпечних предметів не виявили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Києві на станції метро “Майдан Незалежності” вибухонебезпечних предметів не виявили, станція працює у звичайному режимі. Про це повідомляє УНН із посиланням на КП “Київський метрополітен”.
“Увага! Станцію „Майдан Незалежності“ + пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі!”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері надійшло повідомлення про “замінували” станції метро “Майдан Незалежності”, через що станцію та перехід на станцію “Хрещатик” зачинили на вхід та вихід.