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У столиці закрили станцію метро "Майдан Незалежності" через загрозу вибуху

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КИЇВ. 10 січня. УНН. У Києві "замінували" станцію метро "Майдан Незалежності". Наразі станція та перехід на станцію "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Увага! Станцію "Майдан Незалежності " + пересадку на "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, станцію столичного метрополітену "Площа Льва Толстого" було зачинено на вхід та вихід через анонімне повідомлення про замінування. 

Українські Національні Новини

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