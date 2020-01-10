В столице закрыли станцию метро "Майдан Независимости" из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве "заминировали" станцию метро "Майдан Независимости". Сейчас станция и переход на станцию "Крещатик" закрыты на вход и выход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Внимание! Станцию "Майдан Независимости" + пересадку на "Хрещатик "закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сказано в сообщении.
Напомним, станция столичного метрополитена "Площадь Льва Толстого" была закрыта на вход и выход из-за анонимного сообщения о заминировании.