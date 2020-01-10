На столичной станции "Майдан Незалежности" взрывоопасных предметов не обнаружили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве на станции метро “Майдан Незалежности” взрывоопасных предметов не обнаружили, станция работает в обычном режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП “Киевский метрополитен”.
“Внимание! Станцию „Майдан Незалежности“ + пересадку открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме!”, — говорится в сообщении.
Напомним, вечером поступило сообщение о “заминировали” станции метро “Майдан Незалежности”, из-за чего станцию и переход на станцию “Крещатик” закрыли на вход и выход.