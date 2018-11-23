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На ставок під Тернополем прилетіли хворі чайки

На ставок під Тернополем прилетіли хворі чайки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мартини сріблясті, масовий мор яких зафіксували на початку листопада на ставку під Тернополем, померли через отруєння. Прилетівши на ставок, вони вже були хворі. Про це у коментарі УНН повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області Олександр Дністрян.

"Версія причини смерті залишилася такою, як і була, – отруєння невідомою речовиною. Усі мікробіологічні, вірусологічні дослідження були негативні", – повідомив начальник управління.

За словами Дністряна, встановити причину смерті неможливо.

"Ми консультувалися з Києвом. Щоб встановити точно, їм (фахівцям – ред.) потрібен контрольний зразок, а ми не знаємо, де і що ті чайки їли, тому що вони перелітні", – пояснив Дністрян.

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Він додав, що на ставок чайки прилетіли вже ознаками отруєння.

"На воді мартини були при смерті, в стадії агонії. Вони помирали на воді. Їх вітром приносило до берега. Комунальні служби їх збирали", – додав Дністрян.

Нагадаємо, на території ставку у Тернопільській області, зі сторони канави у селі Біла, знайшли 178 мертвих мартинів. Попередні результати дослідження вказували на вираженні зміни тканин і органів, що характерно при отруєнні.

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