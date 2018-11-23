На ставок під Тернополем прилетіли хворі чайки

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мартини сріблясті, масовий мор яких зафіксували на початку листопада на ставку під Тернополем, померли через отруєння. Прилетівши на ставок, вони вже були хворі. Про це у коментарі УНН повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області Олександр Дністрян.