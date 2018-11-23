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На пруд под Тернополем прилетели больные чайки

На пруд под Тернополем прилетели больные чайки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Серебристые чайки, массовый мор которых зафиксировали в начале ноября на пруду под Тернополем, умерли из-за отравления. Прилетев на пруд, они уже были больны. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Тернопольской области Александр Днистрян.

"Версия причины смерти осталась такой, какой была, – отравление неизвестным веществом. Все микробиологические, вирусологические исследования были отрицательные", – сообщил начальник управления.

По словам Днистряна, установить причину смерти невозможно.

"Мы консультировались с Киевом. Чтобы установить точно, им (специалистам – ред.) нужен контрольный образец, а мы не знаем, где и что те чайки ели, потому что они перелетные", – пояснил Днистрян.

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Он добавил, что на пруд чайки прилетели уже признаками отравления.

"На воде птицы были при смерти, в стадии агонии. Они умирали на воде. Их ветром приносило к берегу. Коммунальные службы собирали", – добавил Днистрян.

Напомним, на территории пруда в Тернопольской области, со стороны канавы в селе Белая, нашли 178 мертвых чаек. Предварительные результаты исследования указывали на выражение изменения тканей и органов, что характерно при отравлении.

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