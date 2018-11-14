Скандал із вівцями: стало відомо, кого притягнуть до відповідальності

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Низку посадовців притягнуть до дисциплінарної відповідальності через скандал із вівцями, яких два тижні морили голодом в порту. Більше того керівники ГУ Держпродспоживслужби мають дати письмові пояснення щодо даної ситуації. У службі також не виключають подальших кадрових рішень, передає УНН.