Скандал із вівцями: стало відомо, кого притягнуть до відповідальності

ukru
Ексклюзив
12:16 • 7558 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 47757 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 65873 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 62634 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 88631 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 94142 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 64756 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80116 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 137829 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224573 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8 м/с
51 %
753 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 137177 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 129802 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 107253 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 91526 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 80090 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 47824 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 94168 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 137842 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 487871 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 568456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 34328 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 43251 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 185387 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 181051 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 180442 перегляди
Актуальне
Скандал із вівцями: стало відомо, кого притягнуть до відповідальності

Скандал із вівцями: стало відомо, кого притягнуть до відповідальності

Київ • УНН

 • 17369 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Низку посадовців притягнуть до дисциплінарної відповідальності через скандал із вівцями, яких два тижні морили голодом в порту. Більше того керівники ГУ Держпродспоживслужби мають дати письмові пояснення щодо даної ситуації. У службі також не виключають подальших кадрових рішень, передає УНН.

Як повідомили у прес-службі, у зв’язку із резонансною затримкою овець Держпродспоживслужба провела внутрішню перевірку.

"...було виявлено ряд порушень чинного законодавства під час організації та здійснення державного ветсанконтролю при експорті тварин з України до Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомили у прес-службі, "за результатами перевірки дані доручення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, начальника прикордонного інспекційного посту № 9 Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні на транспорті".

"Разом з цим начальників ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області та Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті зобов’язано надати особисті письмові пояснення щодо цієї ситуації. За результатами розгляду наданих матеріалів будуть прийматися подальші кадрові рішення відповідно до закону України «Про державну службу» та трудового законодавства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Туреччина повернула Україні 300 овець начебто через те, що бірки на тваринах і документи на них не співпадали. Згодом цих тварин близько двох тижнів утримували без їжі та води у Чорноморському портовому терміналі. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, вантаж із живими вівцями був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб.

У ситуацію втрутились активісти та журналісти, після чого тварин доправили до Гайсинської митниці, де їх розмитнили. Згодом живих овець оглянули ветеринари та помістили у карантин, а мертвих – утилізували.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.02
Bitcoin
$87,701.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,057.90
Ethereum
$2,089.87