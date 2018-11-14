Скандал із вівцями: стало відомо, кого притягнуть до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Низку посадовців притягнуть до дисциплінарної відповідальності через скандал із вівцями, яких два тижні морили голодом в порту. Більше того керівники ГУ Держпродспоживслужби мають дати письмові пояснення щодо даної ситуації. У службі також не виключають подальших кадрових рішень, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, у зв’язку із резонансною затримкою овець Держпродспоживслужба провела внутрішню перевірку.
"...було виявлено ряд порушень чинного законодавства під час організації та здійснення державного ветсанконтролю при експорті тварин з України до Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, як повідомили у прес-службі, "за результатами перевірки дані доручення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, начальника прикордонного інспекційного посту № 9 Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні на транспорті".
"Разом з цим начальників ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області та Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті зобов’язано надати особисті письмові пояснення щодо цієї ситуації. За результатами розгляду наданих матеріалів будуть прийматися подальші кадрові рішення відповідно до закону України «Про державну службу» та трудового законодавства", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Туреччина повернула Україні 300 овець начебто через те, що бірки на тваринах і документи на них не співпадали. Згодом цих тварин близько двох тижнів утримували без їжі та води у Чорноморському портовому терміналі. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, вантаж із живими вівцями був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб.
У ситуацію втрутились активісти та журналісти, після чого тварин доправили до Гайсинської митниці, де їх розмитнили. Згодом живих овець оглянули ветеринари та помістили у карантин, а мертвих – утилізували.