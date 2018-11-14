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Скандал с овцами: стало известно, кого привлекут к ответственности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Ряд должностных лиц будут привлечены к дисциплинарной ответственности из-за скандала с овцами, которых две тнедели морили голодом в порту. Более того руководители ГУ Госпродпотребслужбы должны дать письменные объяснения по данной ситуации. В службе также не исключают дальнейших кадровых решений, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, в связи с резонансной задержкой овец Госпродпотребслужба провела внутреннюю проверку.

“... был выявлен ряд нарушений действующего законодательства при организации и осуществлении государственного ветсанконтроля при экспорте животных из Украины в Турцию”, — говорится в сообщении.

В частности, как сообщили в пресс-службе, “по результатам проверки даны поручения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, начальника пограничного инспекционного поста № 9 Одесской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе на транспорте”.

“Вместе с этим начальников ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Одесской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте обязали предоставить личные письменные объяснения относительно этой ситуации. По результатам рассмотрения представленных материалов будут приниматься дальнейшие кадровые решения в соответствии с законом Украины "О государственной службе" и трудовому законодательству”, - говорится в сообщении.

Напомним, Турция вернула Украине 300 овец якобы из-за того, что бирки на животных и документы на них не совпадали. Впоследствии этих животных около двух недель удерживали без еды и воды в Черноморском портовом терминале. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, груз с живыми овцами был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней.

В ситуацию вмешались активисты и журналисты, после чего животных доставили на Гайсинскую таможню, где их растаможили. Впоследствии живых овец осмотрели ветеринары и поместили в карантин, а мертвых — утилизировали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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