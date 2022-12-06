У Києві на станціях кільцевої електрички запрацює оплата банківською карткою

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"До кінця грудня на більшості станціях київської кільцевої електрички можна буде оплатити проїзд міською транспортною картою, банківською карткою або за допомогою NFC, приклавши картку, смартфон або годинник до турнікета на станції", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Пасажири можуть купувати квитки на кільцеву електричку в чат-ботах Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.

Нагадаємо

У Києві хочуть перейменувати вісім станцій кільцевої електрички.