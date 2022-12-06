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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві на станціях кільцевої електрички запрацює оплата банківською карткою

У Києві на станціях кільцевої електрички запрацює оплата банківською карткою

Київ • УНН

 • 1029418 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У грудні на більшості станціях київської кільцевої електрички з'явиться можливість оплатити проїзд транспортною або банківською карткою. Про це в Telegram повідомила Укрзалізниця, передає УНН.

Цитата

"До кінця грудня на більшості станціях київської кільцевої електрички можна буде оплатити проїзд міською транспортною картою, банківською карткою або за допомогою NFC, приклавши картку, смартфон або годинник до турнікета на станції", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Пасажири можуть купувати квитки на кільцеву електричку в чат-ботах Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.

Нагадаємо

У Києві хочуть перейменувати вісім станцій кільцевої електрички.

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