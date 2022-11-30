У Києві хочуть перейменувати вісім станцій кільцевої електрички
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Укрзалізниця запропонувала перейменувати вісім станцій кільцевої електрички у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram УЗ.
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"Укрзалізниця ініціює перейменування 8 станцій кільцевої електрички", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, перейменування полегшить навігацію історичними районами Києва, точніше відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.
В УЗ додали, що процес запущено, усі питання вже погоджують з владою Києва.
Які станції хочуть перейменувати
1. Рубежівський – парк Нивки
2. Зеніт – проспект Бандери
3. Троєщина – Воскресенка
4. Троєщина-2 – Райдужний
5. Київ-Дніпровський – парк Перемога
6. Київська-Русанівка – Русанівка
7. Лівий Берег – Березняки
8. Північна платформа станції Київ-Пасажирський – Центральний вокзал
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