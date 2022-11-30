В Киеве хотят переименовать восемь станций кольцевой электрички

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"Укрзализныця инициирует переименование 8 станций кольцевой электрички", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, переименование облегчит навигацию по историческим районам Киева, точнее будет соответствовать топонимике столицы и лишит транспортную карту города устаревших названий советского периода.

В УЗ добавили, что процесс запущен, все вопросы уже согласовывают с властями Киева.

Какие станции хотят переименовать

1. Рубежовский – парк Нивки

2. Зенит – проспект Бандеры

3. Троещина – Воскресенка

4. Троещина-2 – Радужный

5. Киев-Днепровский – парк Победа

6. Киевская-Русановка – Русановка

7. Левый Берег – Березняки

8. Северная платформа станции Киев-Пассажирский – Центральный вокзал

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