В Киеве хотят переименовать восемь станций кольцевой электрички
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Укрзализныця предложила переименовать восемь станций кольцевой электрички в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram УЗ.
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"Укрзализныця инициирует переименование 8 станций кольцевой электрички", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, переименование облегчит навигацию по историческим районам Киева, точнее будет соответствовать топонимике столицы и лишит транспортную карту города устаревших названий советского периода.
В УЗ добавили, что процесс запущен, все вопросы уже согласовывают с властями Киева.
Какие станции хотят переименовать
1. Рубежовский – парк Нивки
2. Зенит – проспект Бандеры
3. Троещина – Воскресенка
4. Троещина-2 – Радужный
5. Киев-Днепровский – парк Победа
6. Киевская-Русановка – Русановка
7. Левый Берег – Березняки
8. Северная платформа станции Киев-Пассажирский – Центральный вокзал
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