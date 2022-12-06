В Киеве на станциях кольцевой электрички заработает оплата банковской картой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В декабре на большинстве станций киевской кольцевой электрички появится возможность оплатить проезд транспортной или банковской картой. Об этом в Telegram сообщила Укрзализныця, передает УНН.
Цитата
"До конца декабря на большинстве станций киевской кольцевой электрички можно будет оплатить проезд городской транспортной картой, банковской картой или с помощью NFC, приложив карту, смартфон или часы к турникету на станции", – говорится в сообщении.
Добавим
Пассажиры могут покупать билеты на кольцевую электричку в чат-ботах Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger или Apple Messages.
Напомним
В Киеве хотят переименовать восемь станций кольцевой электрички.