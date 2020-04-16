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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 13525 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Національний банк України на 16 квітня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1 505,780537 грн;

Срібло — 13,569223 грн;

Платина — 683,595925 грн;

Паладій — 1 925,309520 грн.

У порівнянні з 15 квітня курс зазначених металів зріс, окрім паладія та срібла, курс яких - впав.

Українські Національні Новини

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