На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 16 апреля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1 505,780537 грн;
Серебро - 13,569223 грн;
Платина - 683,595925 грн;
Палладий - 1 925,309520 грн.
По сравнению с 15 апреля курс указанных металлов вырос, кроме палладия и серебра, курс которых - упал.