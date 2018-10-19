На сьогодні виготовлено близько 7 тис. посвідок для іноземців у формі ID-картки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На сьогодні вже виготовлено близько 7 тис. посвідок на тимчасове проживання для іноземців у формі ID-картки. Про це сьогодні сказав голова державної міграційної служби України Максим Соколюк під час круглого столу у Європейській бізнес асоціації, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні виготовлено близько 7 тис. посвідок. Наприклад, завтра запланована видача в Києві щонайменше 300 або 400 посвідок", - сказав він.
Соколюк пояснив, що затримки з видачею посвідок були пов’язані з виробництвом, з їхнім оформленням.
"Ми все це вирішили", - запевнив голова ДМС.
Він також розповів, що у центрі Києва планується відкрити ще один центр міграційної служби для іноземців.
Нагадаємо, станом на серпень 163 тис. українців мали тимчасові посвідки на проживання у Польщі.