На сегодня изготовлено около 7 тыс. удостоверений для иностранцев в форме ID-карты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. На сегодня уже произведено около 7 тыс. Видов на жительство для иностранцев в форме ID-карты. Об этом сказал председатель государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк во время круглого стола в Европейской бизнес ассоциации, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день изготовлено около 7 тыс. свидетельств. Например, завтра запланирована выдача в Киеве не менее 300 или 400 удостоверений", - сказал он.
Соколюк пояснил, что задержки с выдачей удостоверений были связаны с производством, с их оформлением.
"Мы все это решили", - заверил глава ГТС.
Он также рассказал, что в центре Киева планируется открыть еще один центр миграционной службы для иностранцев.
Напомним, по состоянию на август 163 тыс. украинцев имели временные виды на жительство в Польше.