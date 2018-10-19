На сегодня изготовлено около 7 тыс. удостоверений для иностранцев в форме ID-карты

"На сегодняшний день изготовлено около 7 тыс. свидетельств. Например, завтра запланирована выдача в Киеве не менее 300 или 400 удостоверений", - сказал он.



Соколюк пояснил, что задержки с выдачей удостоверений были связаны с производством, с их оформлением.



"Мы все это решили", - заверил глава ГТС.



Он также рассказал, что в центре Киева планируется открыть еще один центр миграционной службы для иностранцев.



Напомним, по состоянию на август 163 тыс. украинцев имели временные виды на жительство в Польше.