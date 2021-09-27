На сході Індії одна людина загинула в результаті циклону "Гулаб"

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Циклон завдав удар по узбережжю східних штатів Одіші і Андхра-Прадеш в 20 км на північ від міста Калінгапатнам (Андхра-Прадеш). Вітер зі швидкістю 26,5 м/с валив дерева і опори ліній електропередачі, розбивав рибальські човни.

“Гулаб”, який несе з собою потужні тропічні зливи, нарази зміщується на північний захід, поступово втрачаючи силу. Зливові дощі очікуються в понеділок в штатах Одіші, Андхра-Прадеш і Телангана.

Нагадаємо

Раніше глава Національних сил реагування на стихійні лиха Сатья Нараян Прадхан повідомив журналістам, що відомство розгорнуло 13 рятувальних груп в Одіші і п’ять в Андхра-Прадеш, вони надають допомогу постраждалим від стихії. У цьому районі східного узбережжя Індії також скасовані або перенесені на інший час всі залізничні перевезення.