На востоке Индии один человек погиб в результате циклона "Гулаб"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. По меньшей мере один человек погиб и еще несколько считаются пропавшими без вести после того, как мощный циклон "Гулаб" обрушился в воскресенье вечером на восточное побережье Индии. Как сообщает в понедельник газета The Times of India, власть успела эвакуировать из этих районов более 100 тыс. Человек, передает УНН.
Детали
Циклон нанес удар по побережью восточных штатов Одиши и Андхра-Прадеш в 20 км к северу от города Калингапатнам (Андхра-Прадеш). Ветер со скоростью 26,5 м/с валил деревья и опоры линий электропередачи, разбивал рыбацкие лодки.
"Гулаб", который несет с собой мощные тропические ливни, пока смещается на северо-запад, постепенно теряя силу. Ливневые дожди ожидаются в понедельник в штатах Одиши, Андхра-Прадеш и Телангана.
Напомним
Ранее глава Национального сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараян Прадхан сообщил журналистам, что ведомство развернуло 13 спасательных групп в Одиши и пять в Андхра-Прадеш, они оказывают помощь пострадавшим от стихии. В этом районе восточного побережья Индии также отменены или перенесены на другое время все железнодорожные перевозки.