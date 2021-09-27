На востоке Индии один человек погиб в результате циклона "Гулаб"

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 119098 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 133840 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 114886 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 113121 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 143209 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122570 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 163257 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143352 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179700 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173017 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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На востоке Индии один человек погиб в результате циклона "Гулаб"

На востоке Индии один человек погиб в результате циклона "Гулаб"

Киев  •  УНН

 • 13037 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. По меньшей мере один человек погиб и еще несколько считаются пропавшими без вести после того, как мощный циклон "Гулаб" обрушился в воскресенье вечером на восточное побережье Индии. Как сообщает в понедельник газета The Times of India, власть успела эвакуировать из этих районов более 100 тыс. Человек, передает УНН.

Детали

Циклон нанес удар по побережью восточных штатов Одиши и Андхра-Прадеш в 20 км к северу от города Калингапатнам (Андхра-Прадеш). Ветер со скоростью 26,5 м/с валил деревья и опоры линий электропередачи, разбивал рыбацкие лодки.

"Гулаб", который несет с собой мощные тропические ливни, пока смещается на северо-запад, постепенно теряя силу. Ливневые дожди ожидаются в понедельник в штатах Одиши, Андхра-Прадеш и Телангана.

Напомним

Ранее глава Национального сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараян Прадхан сообщил журналистам, что ведомство развернуло 13 спасательных групп в Одиши и пять в Андхра-Прадеш, они оказывают помощь пострадавшим от стихии. В этом районе восточного побережья Индии также отменены или перенесены на другое время все железнодорожные перевозки.

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