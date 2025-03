В Індії оголосили евакуацію через наближення циклону "Гулаб"

Деталі

Метеорологічний департамент Індії (IMD) повідомив, що над Бенгальською затокою в суботу утворився циклон "Гулаб", і для північної частини штату Андхра-Прадеш і прилеглих південних берегів штату Одіша через це було оголошено попередження.

Під час виходу на берег, швидкість вітру може коливатися від 90 до 100 км/год. Очікується, що у кількох районах випадуть сильні дощі.

Поїзди на східному узбережжі скасовано, перенаправлено або перенесено як запобіжний захід.

Влада вже мобілізувала екстрені служби та рятувальників.

За інтенсивністю циклон "Гулаб" буде аналогічний циклону "Тітлі", що обрушився на штат Одіша в 2018 році.

At 0830 hrs IST of today, ‘Gulab’ over northwest and adjoining westcentral Bay of Bengal, centered near 18.4°N/86.4°https://t.co/yp3E5qc6Gw cross north Andhra Pradesh-south Odisha coasts between Kalingapatnam & Gopalpur,as a CS around mid-night of today.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 26, 2021